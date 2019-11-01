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İzmir’de 276 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 20:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla, Dikili, Menderes ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 276 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.36 ile 07.40 saatleri arasında, Sahil Güvenlik ekiplerince İzmir’in Urla, Dikili, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 4 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi.

İzmir’in Urla, Dikili, Menderes ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 276 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.36 ile 07.40 saatleri arasında, Sahil Güvenlik ekiplerince İzmir’in Urla, Dikili, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 4 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 22 Kongo, 7 Orta Afrika, 6 Senegal, 4 Gambiya, 3 Gine, 2 Mali, 1 Angola, 1 Togo, 86 Afganistan ve 110 Suriye uyruklu toplam 242 kaçak göçmen yakalandı.

Ayrıca bugün saat 04.35’te, Çeşme’nin Azmak Koyu açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 276 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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