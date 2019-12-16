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İzmir’de 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 18:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28’i çocuk 60 göçmen yakalandı.Urla ilçesi Yağcılar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslar olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

İzmir’in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28’i çocuk 60 göçmen yakalandı.
Urla ilçesi Yağcılar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslar olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler denizde 46’sı Afganistan, 7’si Kongo, 2’si Togo, 3’ü Orta Afrika ve 2’si Mali olmak üzere toplam 60 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar arasında 28 çocuğun da yer alması dikkat çekti. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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