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İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

İZMİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yaştan çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle kutlandı.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yaştan çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle kutlandı. Törende konuşan Vali Erol Ayyıldız, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve tüm dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergilemeye çalıştıkları tüm yıkıcı, bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız. Devletimizi sürekli kılmanın, ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen bir toplumla mümkün olduğu, bu gücü oluşturmada toplumun tüm fertlerine önemli görevlerin düştüğü asla unutulmamalıdır" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlalamarı, kentte ilk olarak Vali Erol Ayyıldız'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamalara devam edildi. Tören öncesinde, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı. Ardından, Bornova Halk Eğitim Merkezi ekibi, halk oyunları gösterisi sundu. Sonrasında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı da alkışlandı.
VALİ AYYILDIZ KONUŞMA YAPTI
Törende konuşma yapan Vali Erol Ayyıldız, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. Ayyıldız, "Bu toprakları bize vatan kılmak için Malazgirt'ten beri kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz mücadelelerinin her bir aşamasında şehit olan, gazi olan ecdadımızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz milletimizin ve onun kahraman ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında tek yürek olarak yer almasıyla yürütülen istiklal ve istikbal mücadelesi, binlerce şehit verilerek çok zor şartlar altında kazanılmış, ardından Cumhuriyet kurulmuş ve milletimiz dünya tarihinin kaydettiği ender başarılardan birini gerçekleştirmiştir. Kurtuluş mücadelemizden sonra kurulan yeni Türk devletinin çağdaş bir yönetim şekline sahip olması gerektiğine inanan Atatürk, 'Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan idaredir. Cumhuriyet fazilettir' diyerek yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını ifade etmiştir. Bir kalkınma ve modernleşme projesi olarak uygulamaya konulan cumhuriyet, çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olmuştur. Geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen değişimlerle Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki önemi daha da pekiştirilmiştir" dedi.
'UYANIK VE HAZIR OLMALIYIZ'
"Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış, devletimiz, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir" diye sözlerini sürdüren Erol Ayyıldız şöyle konuştu:
"Ülkemizin sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel bir güç haline gelmesi yolunda da büyük merhaleler katedilmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti, köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak dünya milletler ailesinin saygın bir üyesi haline getirilmiştir. Türk milleti olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve tüm dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergilemeye çalıştıkları tüm yıkıcı, bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız. Devletimizi sürekli kılmanın, ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen bir toplumla mümkün olduğu, bu gücü oluşturmada toplumun tüm fertlerine önemli görevlerin düştüğü asla unutulmamalıdır. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz."
Sözlerine devam eden Vali Erol Ayyıldız, "Uluslararası arenada yaşananlar, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgemize yönelik mütecaviz hamlelerin ve paylaşımların yeniden belirlendiği bir zaman diliminde bulunduğumuzu göstermektedir. Çok şükür milletimiz ve devletimiz yaşanan gelişmeleri doğru okuma ve karşılama konusunda bugün, geçmişin şartlarıyla kıyaslanmayacak derecede imkan ve kabiliyete sahiptir. Bugün dünyadaki tüm mağdur ve mazlumların umut kapısı Türkiye'dir. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütlerinin hedefi haline gelmemiz, getirilmemizin başlıca sebebi budur. Dost ve kardeşlerimizin desteği, gözünü ve gönlünü alicenap milletimize bağlamış mazlumların duası ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle istikbal hedefimiz olan muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda ne kadar güçlü olduğunu, artık üzerinde operasyon yapılamayacağını, dost-düşman herkese müteaddit defalar göstermiştir" dedi.
GEÇİT TÖRENİ YAPILDI
Kutlama töreninde, Bornova Halk Eğitim Merkezi ikinci kez halk oyunları gösterisi sundu. Ardından öğrenciler şiir okudu, sonrasında geçit töreni yapıldı. Geçen yılların aksine daha kalabalık ve coşkulu olan kutlamalarda, iş adamlarından belediye çalışanlarına ve farklı sivil toplum örgütü temsilcilerine kadar geniş bir yelpazede katılımın olduğu geçit töreni yapıldı. Özellikle asker ve polislerin geçişi sırasında vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar ellerindeki karanfilleri ve çiçekleri güvenlik güçlerine attı. Geçit törenine katılanlar ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Tören geçit töreniyle sona erdi.

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