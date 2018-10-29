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İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

VALİLİK ÖNÜNDE CUMHURİYET RESEPSİYONU İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam da, tarihi İzmir Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı'nda, İzmir Valiliği önünde resepsiyon düzenlendi.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)

VALİLİK ÖNÜNDE CUMHURİYET RESEPSİYONU
İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam da, tarihi İzmir Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı'nda, İzmir Valiliği önünde resepsiyon düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzimr Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yanı sıra çok sayıda İzmirli de katıldı. Mehter takımının gösterisinden sonra Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılında, ilk günkü coşku ve heyecanın yaşandığını söyledi.
HAVALİMANIN AÇILIŞI DA İZLENDİ
Atatürk'ün sevdiği şarkıların dinletildiği resepsiyonda, dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma, dev ekrandan izlendi.

Taylan YILDIRIM - Davut CAN / İZMİR (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)

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