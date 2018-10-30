HABER

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:34 | Son Güncelleme

İZMİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI MFÖ KONSERİLE SON BULDU İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda binlerce İzmirlinin katıldığı MFÖ konseriyle son buldu.

İZMİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI MFÖ KONSERİLE SON BULDU İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda binlerce İzmirlinin katıldığı MFÖ konseriyle son buldu. Konser öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İstanbul Erkek Lisesi'ndeki 29 Ekim töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atan okul müdürünü de lanetledi. İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda akşam da devam etti. Konak Pier'de toplanan binlerce İzmirli 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı marşlar söyleyerek Gündoğdu Meydanı'na kadar taşıdı. 350 metrelik Türk Bayrağı'nı taşıyan kalabalık Gündoğdu Meydanı'nda alkışlarla karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen MFÖ konseri öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı konuşmada, "Tüm vatandaşlarımızın ve İzmirlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutluyorum. Ayrıca İstanbul Erkek Lisesi'ndeki 29 Ekim töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atan okul müdürünü de İzmir adına, ülkem adına, Atatürk devrimleri adına şiddetle lanetliyorum. Böyle öğretmenler ülkemize layık değildir" dedi. Kutlamalar, Aziz Kocaoğlu'nun konuşmasının ardından İzmir Körfezi'nde yapılan flyboard ve havai fişek gösterisiyle devam etti. Son olarak Gündoğdu Meydanı'nda sahne alan MFÖ'nün şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşayan İzmirliler konserin ardından dağıldı. Mehmet GÜNEY - Davut CAN / İZMİR, (DHA)

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardıParmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Ödül avcısı FurkanÖdül avcısı Furkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Kubilay Aka ve Miray Daner'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'

Kubilay Aka ve Miray Daner'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava durumu nasıl? Meteoroloji paylaştı! Uzun süredir böylesi görülmüyordu

Hava durumu nasıl? Meteoroloji paylaştı! Uzun süredir böylesi görülmüyordu

Halk otobüsünde öfkeli koca dehşeti! Eşi fotoğraf yollayınca...

Halk otobüsünde öfkeli koca dehşeti! Eşi fotoğraf yollayınca...

Şule Çet'in ölümünde yeni gelişme! Tırnaklarındaki doku örneği onun çıktı

Şule Çet'in ölümünde yeni gelişme! Tırnaklarındaki doku örneği onun çıktı

Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.