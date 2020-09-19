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İzmir’de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli şahıs kaçmak isterken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Yalı Mahallesi 6494.

İzmir’de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli gözaltında

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli şahıs kaçmak isterken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Yalı Mahallesi 6494. Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki 45 SB 3590 plakalı minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler, 35 AC 5942 plakalı araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını kontrol altına aldı. Olayın kundaklama olabileceği üzerinde duran ekipler araştırma yaptığı esnada, sokağa yakın olan 6285. Sokak’ta bir aracın daha yandığı öğrenildi. Olay yerine giden ekipler otomobile yangın tüpleriyle müdahale ederken, sokakta kaçmaya çalışan zihinsel engelli 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, ismi henüz belirlenemeyen zihinsel engelli kişinin araçları yakıp kaçtığı öne sürüldü.

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