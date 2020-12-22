HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı

İzmir’de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı

22.12.2020 05:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, 3 şüpheli tarafından bir telefoncu dükkanından gerçekleşen hırsızlıkta, yaklaşık 25 cep telefonu ve bir miktar para çalınırken, kaçan şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince malzemeler ile birlikte yakalandı.Olay, gece saatlerinde Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde, 3 şüpheli tarafından bir telefoncu dükkanından gerçekleşen hırsızlıkta, yaklaşık 25 cep telefonu ve bir miktar para çalınırken, kaçan şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince malzemeler ile birlikte yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (Bisim) kullanarak yanlarındaki taşlar ile telefoncu dükkanı önüne gelen 3 şüpheli, taşları telefoncu dükkanının camlarına atarak kırdı. İçeri giren hırsızlar, yaklaşık 25 telefon ve kasada bulunan bir miktar parayı çaldı.

Bisikletleri ve bazı telefonları sokaklara attılar
Olayın ardından kaçan şüpheliler, çaldıkları telefon ve paralardan bir miktarını düşürürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından şahısları yakalamak için başlatılan çalışmalar neticesinde, şüphelilerin bisikletler ile bazı telefon ve bir miktar paraları sokaklara attıkları belirlenirken, şüpheliler ekipler tarafından çaldıkları malzemeler ile birlikte kısa sürede yakalandı.
Olayı gören ve polise ihbar eden M.G., 3 şahsın camı kırarak içeri girdiğini belirterek, “Olayı duyduktan hemen sonra polise ihbarda bulunduk. Biz polisi arayıp dışarı çıkana kadar 25 adet cep telefonu çalıp kaçmışlar” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladıDüşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili önemli açıklama

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili önemli açıklama

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Eski milletvekili Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alındı

Leyla Güven HDP milletvekili Güzel'in evinde gözaltına alındı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Bakan Koca düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Konya'da otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.