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İzmir'de 3 ilçede 3 gün su kesintisi yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 23:45 | Son Güncelleme

 İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Tahtalı Barajı'nda ana boru hattının arızalanması sonucu 3 büyük ilçede yaklaşık 2 gün 12 saat su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Tahtalı Barajı'nda ana boru hattının arızalanması sonucu 3 büyük ilçede yaklaşık 2 gün 12 saat su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
İZSU, Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik ana boru hattının arızanlandığını duyurdu. Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını bildiren İZSU, yaklaşık 2 gün 12 saat boyunca Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde su kesintisinin yaşanacağını da açıkladı.

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