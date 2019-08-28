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İzmir’de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 08:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde yangın çıktı.

İzmir’de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

İzmir’in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 06.30 sıralarında Buca ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 667/4 sokakta meydana geldi. Muhammed Mert Şanlı isimli vatandaşa ait atölyede, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında sokaktan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, atölye kullanılamaz hale geldi. İçerisi tamamen mobilya dolu 3 katlı binada çıkan yangın sonrası iş yeri sahibi Şanlı, ‘Cana geleceğine mala gelsin’ dedi.

İtfaiye ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

İzmir’de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

İzmir’de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

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