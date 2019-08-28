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İzmir'de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

İzmir'de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,(DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Mobilya atölyesi yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 06.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Muhammet Mert Şanlı'ya ait mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerideki ürünlerin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Atölye yangında kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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