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İzmir’de 3 milyon 250 bin kişi sandık başına gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Türkiye 31 Mart 2019 günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, İzmir’de 3 milyon 250 bin 780 kişi oy kullanacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, İzmir’de kaç kişinin oy kullanacağı belli oldu.

İzmir’de 3 milyon 250 bin kişi sandık başına gidecek

Türkiye 31 Mart 2019 günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, İzmir’de 3 milyon 250 bin 780 kişi oy kullanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, İzmir’de kaç kişinin oy kullanacağı belli oldu. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlıkların belirleneceği Mahalli İdareler Seçimleri için İzmir’de toplam 3 milyon 250 bin 780 seçmen oy kullanacak.

En fazla seçmen Buca’da
4 milyon 279 bin 677 nüfusa sahip İzmir’de en kalabalık ilçelerden biri olan Buca’da 364 bin 19, Karabağlar’da 360 bin 903, Konak’ta 275 bin 953, Karşıyaka’da ise 275 bin 617 seçmen sandık başına gidecek.

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