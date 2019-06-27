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İzmir’de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, 23.30 sıralarında Menderes-Gümüldür Karayolu Küner Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İzmir’de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir’in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, 23.30 sıralarında Menderes-Gümüldür Karayolu Küner Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gümüldür istikametinden Menderes istikametine seyir halinde olan ve Bekir Cirit idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şerite geçti. Karşı şeride geçen otomobil aksi yönden gelen Abdullah T., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Bu sırada Abdullah T.’nin arkasından gelen Muhammet S. yönetimindeki otomobil ise Abdullah T.’nin otomobiline arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda Bekir Cirit, Abdullah T. ve Muhammet S. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir Cirit, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını yitirdi.
Öte yandan, tedavi altına alınan Abdullah T. ve Muhammet S. sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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