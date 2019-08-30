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İzmir’de, 30 Ağustos Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:12 | Son Güncelleme

İZMİR’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Didem Ayyıldız’ın ev sahipliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

İzmir’de, 30 Ağustos Resepsiyonu

Kahraman DURAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Didem Ayyıldız’ın ev sahipliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Didem Ayyıldız’ın ev sahiplinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eşi Özenç Özkök, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, üniversite rektörleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve daire amirleri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan resepsiyonda, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.
‘DEVLETİMİZ EBEDİYEN VAR OLACAKTIR’
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, savaşan tüm kahramanları şükranla anan Ayyıldız, “Milletimizin bağımsızlık fikrinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Milleti’nin, vatanının bölünmez bütünlüğünden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Vatanımıza göz diken emperyalist güçler, bu ülkenin paylaşılacak bir ülke olmadığını görmüşlerdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünya devletleri arasında önde gelen bir yerdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlar ülkemizi yarınlarda emin kılacaktır. Devletimiz ebediyen var olacaktır" dedi.
Üstünde ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazan, Atatürk fotoğraflarıyla bezeli pastanın 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde kesilmesinin ardından resepsiyon sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İzmir’de, 30 Ağustos Resepsiyonuİzmir’de, 30 Ağustos Resepsiyonuİzmir’de, 30 Ağustos Resepsiyonuİzmir’de, 30 Ağustos Resepsiyonu

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