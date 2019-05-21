İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey Mahallesi Ömür sahilinde toplanan bir grubun deniz yoluyla Yunan adalarına geçme hazırlığında olduğunu belirledi.

Jandarma tarafından yakalanan 17 Suriye, 8 Kongo, 4 Uganda ve bir Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bölgede, denize indirilmek amacıyla hazırlanan lastik bot ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

