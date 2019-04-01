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İzmir'de 30 ilçeden 24'ünde seçimi CHP kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:00 | Son Güncelleme

İZMİR'de resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İzmir'de 30 ilçeden 24'ünde seçimi CHP kazandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İzmir'in 30 ilçesinde İYİ Parti 1, MHP 1, AK Parti 4, CHP ise 24 belediyeyi kazandı.
Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer, resmi olmayan sonuçlara göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise sonuçlar şöyle:
Aliağa'da Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar yeniden seçildi. Bayındır'da AK Parti'li Uğur Demirezen, Bergama'da AK Parti'li Hakan Koştu, Bornova'da CHP'li Mustafa İduğ, Çeşme'de CHP'li Ekrem Oran, Dikili'de CHP'li Adil Kırgöz, Foça'da CHP'li Fatih Gürbüz, Karaburun'da CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka'da CHP'li Cemil Tugay, Kemalpaşa'da CHP'li Rıdvan Karakayalı, Kınık'ta AK Parti'li Sadık Doğruer, Kiraz'da AK Parti'li Saliha Özçınar, Menemen'de CHP'li Serdar Aksoy, Ödemiş'te CHP'li Mehmet Eriş, Seferehisar'da CHP'li İsmail Yetişkin, Selçuk'ta CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire'de İYİ Partili Salih Atakan Duran, Torbalı CHP'li İsmail Uygur, Urla'da CHP'li Burak Oğuz, Beydağ'da CHP'li Feridun Yılmazlar, Buca'da CHP'li Erhan Kılıç, Konak'ta CHP'li Abdül Batur, Menderes'te CHP'li Mustafa Kayalar, Balçova'da CHP'li Fatma Çalkaya, Çiğli'de CHP'li Utku Gümrükçü, Narlıdere'de CHP'li Ali Engin, Güzelbahçe'de CHP'li Mustafa İnce, Karabağlar'da CHP'li Muhittin Selvitopu, Bayraklı'da CHP'li Serdar Sandal belediye başkanlığı koltuklarına oturdu.

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İzmir'de 30 ilçeden 24'ünde seçimi CHP kazandıİzmir'de 30 ilçeden 24'ünde seçimi CHP kazandıİzmir'de 30 ilçeden 24'ünde seçimi CHP kazandıİzmir'de 30 ilçeden 24'ünde seçimi CHP kazandı

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