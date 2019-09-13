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İzmir'de 300 sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 18:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, evde yapılan aramada Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletleri dönemlerine ait 300 sikke ele geçirildi.

İzmir'de 300 sikke ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, evde yapılan aramada Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletleri dönemlerine ait 300 sikke ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, E.H.'nin Çiğli ilçesindeki evinde çok sayıda tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait 300 sikke, 9 bronz mühür, 4 yüzük, 3 bileklik, 4 kolye ucu, 4 altın takı parçası ve metal heykelcik ele geçirdi. Gözaltına alınan E.H., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında açılan soruşturma dosyası ise savcılığa gönderildi.

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İzmir'de 300 sikke ele geçirildi

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