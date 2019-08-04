İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve merkez ilçelerinde hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.46'da İzmir'de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bayraklı ilçesi olarak açıklandı. Yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve merkez ilçelerinde hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.



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