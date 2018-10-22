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İzmir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

İzmir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında 48 UV 550 plakalı panelvanı durdurdu.

Polis ekipleri, araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişiyi yakaladı.

Irak uyruklu oldukları tespit edilen göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü ise İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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düzensiz göçmen Irak uyruklu İzmir Emniyet Müdürlüğü operasyon

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