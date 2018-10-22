İzmir'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, Irak uyruklu oldukları öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesindeki kent girişinde oluşturdukları kontrol noktasında 48 UV 550 plakalı panelvanı durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan panelvan sürücüsü ise Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

