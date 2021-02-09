HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de 33 bin litreden fazla sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir’de 33 bin litreden fazla sahte etil alkol ele geçirildi

09.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de 33 bin litreden fazla sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir’in Bornova ve Konak ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 33 bin 600 litre sahte etil alkol ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burnu web ve Konak ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir’in Bornova ve Konak ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 33 bin 600 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burnu web ve Konak ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleşen baskınlarda 5 ayrı adreste toplam 33 bin 600 litre sahte etil alkol ve etil alkol ambalajında kullanılan etiket ele geçirildi.
Öte yandan olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıtBolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt
38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu

21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu

Yer: Aydın! ATM'de mide bulandıran hareket

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı

15 ilde düzenlenen Vefa operasyonunun detayları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.