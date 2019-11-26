HABER

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun Karabağlar ilçesinde Limontepe pazar yeri yanında toplanarak 35 CMZ 79 plaka araçla Çeşme'ye gidecekleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Çeşme otoyolunda durdurulan araçta Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta 5 can yeleği, 3 şambrel ve pompa ele geçirildi.

Yasa dışı geçişi geçişi organize ettikleri iddiasıyla Ercan Erdem, Ersin Aydemir, Servet Karakaya, Eshat Kılıç ve Muhammed Asef Rahimi gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNERDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklamasıDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklaması
Bakan Varank: 'Bozdoğan', ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandıBakan Varank: 'Bozdoğan', ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı
Kazada ölen İrem Su'nun babasından yürek burkan mektupKazada ölen İrem Su'nun babasından yürek burkan mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çeşme düzensiz göçmen izmir

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnegöl'de 2010 yılındaki olaylara ilişkin 77 sanığın cezası belli oldu

İnegöl olaylarında karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bozdoğan Füzesi açıklaması

Erdoğan açıkladı! 2020'de envantere girecek

FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı

İBB'de üst düzey atama

Arnavutluk'ta depremden kurtulan Türk Ercan Yağmur yaşadıklarını anlattı

Depremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.