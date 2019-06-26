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İzmir'de, 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan ve Doğu Anadolu illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen bir tankerde, yaklaşık 33 ton mazot ve madeni yağ ele geçirildi.

İzmir'de, 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan ve Doğu Anadolu illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen bir tankerde, yaklaşık 33 ton mazot ve madeni yağ ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den, kaçak akaryakıt yüklü tankerin şehir dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir-Ankara Karayolu Kemalpaşa mevkisinde bir tankeri durduran ekipler, yaklaşık 33 ton mazot ve madeni yağ ele geçirdi. Tanker şoförü Y.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, Doğu Anadolu bölgesine gitmek için yola çıktığını söylediği öğrenildi. Y.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir'de, 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİzmir'de, 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİzmir'de, 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİzmir'de, 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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