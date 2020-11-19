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İzmir’de 34 göçmen kurtarıldı

19.11.2020 22:11 | Son Güncelleme:
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İzmir’de 34 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 17 Kasım saat 05.48’de, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisi edinildi.

İzmir’in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 17 Kasım saat 05.48’de, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir’de 34 göçmen kurtarıldı

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