İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eğri Liman açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grubu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistin, 7 Kongo, 6 Suriye ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

