HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 35 düzensiz göçmen yakalandı

22.02.2021 21:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesi’nde bulunan sahilden bir grup düzensiz göçmenin Dikili Körfezi’ne doğru açıldığını tespit etti.

İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesi’nde bulunan sahilden bir grup düzensiz göçmenin Dikili Körfezi’ne doğru açıldığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen düzensiz göçmenleri yakaladı. Ekipler, lastik bottaki Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu toplam 35 göçmeni kendi botlarına aldı. Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

İzmir’de 35 düzensiz göçmen yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararıCinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı
AvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarasıAvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Cinsel istismar suçundan 35 yıl 7 ay hapis cezası alan baba tahliye edildi

Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı

Meteoroloji uyardı: Çığ olabilir

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.