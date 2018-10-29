HABER

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişinin katıldığı etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, Konak Pier Alışveriş Merkezi'nden Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Genç-yaşlı binlerce İzmirlinin katıldığı yürüyüşü bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Yürüyüş, Alsancak Vapur İskelesi'nde son buldu.

PARTNEROkyanusta çözülemeyen sır!Okyanusta çözülemeyen sır!
Yalova’da coşkulu yürüyüşYalova’da coşkulu yürüyüş
Havacılık merkezinde 'Cumhuriyet' fotoğrafıHavacılık merkezinde 'Cumhuriyet' fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı türk bayrağı yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.