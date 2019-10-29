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İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:52 | Son Güncelleme

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, bir alışveriş merkezi önünde açılan Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayıyla Gündoğdu Meydanı'na kadar taşıdı.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirli'ye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Yürüyüşün ardından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede Yeni Türkü ve Leman Sam konser verdi. (AA)

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29 Ekim 350 metrelik bayrak cumhuriyet bayramı

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