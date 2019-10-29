İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, bir alışveriş merkezi önünde açılan Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayıyla Gündoğdu Meydanı'na kadar taşıdı.
Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.
Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirli'ye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.
Yürüyüşün ardından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede Yeni Türkü ve Leman Sam konser verdi. (AA)
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