İzmir'de 350 metrelik Atatürk posteri

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Alsancak'ta yapıldı. Kutlamalara katılan vatandaşlar 350 metrelik Atatürk posteri eşliğinde yürüyüş yaptı.

İzmirliler, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programa katılan İzmirliler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı düzenledi. Vatandaşlar, fener alayında 350 metrelik dev Atatürk posteri açarken, yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve belediye başkanları da katıldı. Fener alayı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platformda son bulurken, Başkan Tunç Soyer 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlara seslenen Soyer, "Sevgili İzmirliler, biz aynı 100 yıl önce olduğu gibi şimdi yeniden Cumhuriyeti ve demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Bunu İzmir'den başlayarak yapacağız. İzmir Türkiye'yi peşine takacak ve değiştirecek. İzmir'den başlayarak Türkiye değişecek, bunu tüm Türkiye görecek. Buradan yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Yeni bir yüzyıl, cumhuriyetin erdemlerini ve değerlerini Türkiye ve dünyaya çok daha iyi anlatacağımız bir yüzyıl olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni bir yüzyıla İzmir'den başlayarak taşıyacağız, bu en çok İzmirlilere yakışır" diye konuştu.

Soyer'in konuşmasının ardından alandan ayrılırken, sahneyi ünlü sanatçı Ceylan Ertem'e bıraktı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ceylan Ertem'e eşlik ederek şarkı söyledi. Ceylan Ertem'in ardından ise Rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hayko Cepkin sahne aldı. Hayko Cepkin, söylediği şarkılar ile İzmirlilere coşku dolu dakikalar yaşattı. İki ünlü sanatçının konseri bitmesine rağmen vatanadaşlar alanı terk etmeyerek, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

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