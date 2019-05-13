HABER

İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 07:32 | Son Güncelleme

İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik uçağı tarafından Alaçatı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 Suriye, 6 Filistin ve 1 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
İstanbul'da bu sabah! Gören büyülendiİstanbul'da bu sabah! Gören büyülendi
Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü! Feci şekilde can verdi!Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü! Feci şekilde can verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çeşme düzensiz göç göçmen Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Fikret Orman yeniden başkan

Fikret Orman yeniden başkan

AB’ye ağır eleştiri! 'Sonlandırmalıyız'

AB’ye ağır eleştiri! 'Sonlandırmalıyız'

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem!

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Denizkurdu-2019 üç denizde birden başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 3 denizde birden başladı

İstanbul'da dikkat çeken yaya yolu çalışması

Yer: İstanbul! Yola öyle bir şey yaptılar ki...

İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da bu sabah! Gören büyülendi

İstanbul'da bu sabah! Gören büyülendi

Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü! Feci şekilde can verdi!

Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü! Feci şekilde can verdi!

Korku dolu gece! Tam 8 ev birden alevlere teslim oldu!

Korku dolu gece! Tam 8 ev birden alevlere teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.