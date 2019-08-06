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İzmir’de 361 şişe sahte içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 08:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde bir markete düzenlenen operasyonda 361 şişe sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte içki ile mücadele kapmasında, Güzelbahçe’de bulunan A.C’ye ait markette sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığıyla söz konusu iş yerine ortak operasyon düzenledi.

İzmir’de 361 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde bir markete düzenlenen operasyonda 361 şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte içki ile mücadele kapmasında, Güzelbahçe’de bulunan A.C’ye ait markette sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığıyla söz konusu iş yerine ortak operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, bandrollenmiş satışa hazır vaziyette, çeşitli ebatlarda toplam 231 litre olmak üzere, 361 şişe sahte içki ele geçirildi.

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