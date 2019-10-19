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İzmir’de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

İzmir’in Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 yabancı uyruklu, deniz polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir’in Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 yabancı uyruklu, deniz polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre; Karaburun sahilinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenler gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenlerin yurt dışına lastik botlarla kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.
Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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