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İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 00:58 | Son Güncelleme

İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında tespit edilen lastik botu durdurdu. Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Afganistan uyruklu yakalandı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen göçmen Sahil Güvenlik

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