İzmir'de 38 göçmen yakalandı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı öğrenilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesindeki Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Afganistan uyruklu yakaladı.Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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