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İzmir'de 39 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 07:47 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 39 kaçak yakalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 39 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında bir grubun lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalıştığını belirledi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 kaçağı yakaladı. 30'u Suriye, 7'si Filistin ve 2'si de Irak uyruklu olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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