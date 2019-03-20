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İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne ilgi büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Alsancak Tren Garı’nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 4 günde 65 bin kişi ziyaret etti.

İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne ilgi büyük

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Alsancak Tren Garı’nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 4 günde 65 bin kişi ziyaret etti. Birçok yayınevinin büyük indirimler yaptığı kitap günlerine günde 7 bine yakın öğrenci geliyor.
İzmir’in Çaka Bey tarafından fethinin 938'inci yıl dönümü nedeniyle Türk Tarih Kurumu tarafından Alsancak Tren Garı’nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri’ni 16 Mart'ta başladı. Dört günde 65 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarında 120 farklı yayınevinin kitapları satışa sunuldu. Yayınevleri bazı kitapları 5 TL’ye kadar düşürerek uyguladığı kampanyalar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle okul grupları tarafından ilgi gören kitap fuarında günde yaklaşık 7 bin öğrenci alışveriş yaptı. Felsefeden çocuk romanlarına kadar birçok farklı konuda kitabın satışa sunulduğu kitap günlerinde Alsancak Tren Garı kitapseverlerin yoğunluğuyla dolup taştı. 25 Mart’a kadar devam edecek kitap günlerine toplam 300 okul ve 200 bine yakın kişinin ziyareti bekleniyor.

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İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne ilgi büyükİzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne ilgi büyükİzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne ilgi büyükİzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne ilgi büyük

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