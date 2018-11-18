HABER

İzmir'de 4 bin AK Partili dijital oylamaya katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

İZMİR'de belediye başkan aday adayları için dijital temayül (eğilim) yoklaması yapıldı.

İzmir'de 4 bin AK Partili dijital oylamaya katıldı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de belediye başkan aday adayları için dijital temayül (eğilim) yoklaması yapıldı. Yaklaşık 4 bin partili, bilgisayar aracılığı ile oy kullandı. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin teveccühü de olursa, İzmir'i de AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. İzmir'de çok iddialıyız" dedi.
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti, İzmir'de eğilim yoklaması yaptı. İzmir'de 128 ilçe belediye başkan aday adayı ile 3 Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları için dijital ortamda oy kullanan partililer, aday gösterilmesini istedikleri isimleri bilgisayar üzerinden yazarak, doğrudan AK Parti Genel Merkezi'nde belirlenen sisteme gönderdi. Temayül yoklaması için Halkapınar Kapalı Spor Salonu'na gelen aday adaylarının kimi partilileri gülle karşıladı. Kimiyse lokma döktürdü. Gazetecilerin temayül yapılan salondan görüntü almasına izin verilmedi.
'HIZLI BİR ŞEKİLDE ŞEKİLDE ADAYLARIMIZI BELİRLEYECEĞİZ'
AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti için çok güzel bir gün olduğunu söyledi. Yoklamaya AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul Milletvekili Emin Sare Aydın Yılmaz, Tekirdağ Milletvekili Gonca Gül, Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile birlikte geldiklerini söyleyen Kandemir, şöyle dedi:
"Teşkilatlarımız, bizim hizamızı belirlemede çok önemli birimlerimiz. Onların kanaatleri, görüşleri, onların vicdanları, onların çizdiği yol, bizim için çok önemli. Buraya ekip olarak geldik. Genel bir koordinasyon yapıyoruz. Teşkilat kademelerimiz, ana kademe yöneticileri, mahalle başkanları, tüm ekibimiz gönüllerindeki isimleri yazıyorlar. İlk defa Türkiye'de bilgisayar veri tabanlı bir çalışma yapıyoruz. Sonuç bugün saat 17.00 gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görülebilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm teşkilat temayülünü görecek. Hangi isimlere ağırlık oldu bunları görme imkanı olacak. Teşkilat temayüllerinden aldığımız bilgilerle de bu hafta geniş bir çalışma yaparak hızlı şekilde adaylarımızı açıklamaya çalışacağız."
'İZMİR'DE ÇOK İDDİALIYIZ'
İzmir'in kendileri için çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz İzmir'de çok iddialıyız. Bu seçimlerde inşallah il teşkilatımızın, ilçe teşkilatlarımızın olağanüstü gayreti muhteşem bir mücadelesi var. İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin teveccühü de olursa, İzmir'i de AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Tüm siyasi hayatımda bu temayülün bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. AK Parti'de temayül çok kıymetli. Ülkemize demokrasimizi hayırlı olur."
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de "4 bine yakın oy kullanılacağını tahmin ediyorum. Çok neşeli, heyecan içerisinde en yüksek katılım ile yapılacak. İlimiz için ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 4 bin AK Partili dijital oylamaya katıldıİzmir'de 4 bin AK Partili dijital oylamaya katıldıİzmir'de 4 bin AK Partili dijital oylamaya katıldıİzmir'de 4 bin AK Partili dijital oylamaya katıldı

PARTNERİngiltere'deki çıplak izdivaç programı 'yok artık' dedirtiyorİngiltere'deki çıplak izdivaç programı 'yok artık' dedirtiyor
AK Parti'de temayül yoklaması yapılıyorAK Parti'de temayül yoklaması yapılıyor
Karamollaoğlu: İktidar değişmeyecek ancak bu seçimler başlangıçKaramollaoğlu: İktidar değişmeyecek ancak bu seçimler başlangıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İlginizi Çekebilir

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.