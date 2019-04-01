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İzmir'de 4 kadın, belediye başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:43 | Son Güncelleme

İZMİR'de resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde 4 kadın, belediye başkanı seçildi.

İzmir'de 4 kadın, belediye başkanı seçildi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde 4 kadın, belediye başkanı seçildi. Kiraz'da AK Parti'li Saliha Özçınar koltuğunu korurken, CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel Selçuk'ta, Fatma Çalkaya Balçova'da, İlkay Girgin Erdoğan ise Karaburun'da seçimi kazandı. 2014 yerel seçimlerinde 3 kadın belediye başkanı çıkaran İzmir, bu kez kadın sayını 1 kişi artırdı.
İzmir'in Kiraz, Selçuk, Karaburun ve Balçova ilçelerinde kadın adaylar, seçmenden onay aldı. Kiraz'da mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar, koltuğunu korudu. 2014 yerel seçimlerine MHP çatısı altında katılan ve yüzde 42,5 oranında oy alan Özçınar, dünkü seçimlerde oyunu artırdı. 2014 yerel seçimlerinde çok az oy farkı ile Selçuk'ta belediye başkanlığını AK Parti'ye kaptıran CHP, bu kez avukat Filiz Ceritoğlu Sengel ile girdiği yarışı kazandı. CHP, Selçuk'ta 2014 yerel seçimlerinde yüzde 36,6 oranında oy almıştı. Sengel, yaptığı açıklamada, "Bu seçimin kahramanı, bana ve CHP'ye inanan, güvenen, kararlılıkla arkamda duran, samimiyetle arkamda duran, 5 yıl sabreden Selçuk halkıdır. Zafer bizim oldu, zafer Selçuk'un oldu. Söz verdiğimiz gibi Selçuk'a bahar geldi" ifadelerini kullandı.
'KADINLARIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK'
Karaburun'da da, CHP'li aday avukat İlkay Girgin Erdoğan seçimi kazandı. 2014 yerel seçimlerinde ilçede yüzde 50,9 oranında oy alan CHP'nin oyları bu kez düştü. Sonucu değerlendiren Girgin, "Kadınların gücünü bütün engellemelere rağmen gösterdik. Ekibimizle birlikte seçimi kazandık. Üzerimize düşen görevin ağırlığının, üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Çünkü bizim sergilediğimiz yönetim başarılı olursa, siyasette de başka kadınların önünü açacağımıza inanıyorum. Yarımada'ya hayırlı olsun. 1 Nisan'dan itibaren, bölgem çok farklı bir belediyecilik anlayışı ile tanışacak. Bütün Türkiye'ye, bir yere kadın eli değdiğinde o alanın ne kadar güzelleşeceğini göstereceğiz" dedi.
İlçede CHP ve AK Parti'nin ardından en yüksek oyu DSP'nin adayı Dinçer Özlüoğlu aldı.
BALÇOVA'DA KADINLARIN YARIŞI
Balçova ilçesinde ise 4 kadın aday seçime katıldı. CHP'li Fatma Çalkaya ile AK Parti'li Evrim Özen arasında geçen yarışının galibi, Çalkaya oldu. Çalkaya, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi, Özen ise ikinci oldu. Balçova'da Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve DSP de, kadın adaylar ile seçime katıldı. Sandıkta, Evrim Özen'i TKP'li Nevin Aslan ve DSP'li Deniz Danacıoğlu takip etti. 4 kadının kıyasıya rekabetine sahne olan Balçova'nın yeni belediye başkanı seçilen Fatma Çalkaya, "Bu zafer ilk başta demokrasiye inanan, milli iradeye inanan 'Halkın iradesi her şeyin üstündedir' diyen Balçova halkının zaferidir. Bu zafer gece gündüz demeden kapı kapı gezerek çalışan CHP Balçova İlçe Örgütü'nün ve Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti teşkilatının zaferidir. Bu zafer 'Sandıkla geleni masa başında yedirmeyiz' diyen Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkezimizin zaferidir" ifadelerini kullandı.

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