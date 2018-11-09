HABER

İzmir'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Karşıyaka'daki eğlence mekanında biri polis 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada 3 tutuklu sanıkla ilgili karar verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki eğlence mekanında biri polis 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

İddia makamı, 1 Ekim'de verdiği mütalaasını yineleyerek, firari A.E'nin dosyasının ayrılmasına, sanık Erdem'in "haksız tahrik altında insan öldürme" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Hacısalihoğlu'nun "zincirleme silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Kırca'nın ise bir kişiyi "kasten öldürmek" ve bir kişiyi de "olası kastla öldürmek" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Talep edilen ceza miktarları dikkate alınarak sanık Hacısalihoğlu'nun tahliyesini isteyen iddia makamı, sanıklar Erdem ve Kırca'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Hacısalihoğlu, adalete güvendiğini, böyle bir olayla karşılaştığı için üzüntü duyduğunu belirterek beraatini istedi.

"Allah keşke böyle bir olayı bize yaşatmasaydı. Ölenlerden bazıları da burada yargılananların bazıları da arkadaşımdı. Bizden 3 kişi vuruldu. Bize kumpas kuruldu. Mağduruz. Silahlı çatışma ortasında kaldık, biz de ölebilirdik." ifadesini kullanan sanık Erdem, beraat talebinde bulundu.

Sanık Kırca ise aleyhine olan hiçbir şey ile polis memuru S.S'nin verdiği ifadeyi kabul etmediğini dile getirerek, "Hiçbir şekilde silah kullanmadım. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, firari A.E'nin eylemlerinin olduğu dosyanın ayrıldığına, Erdem'in "haksız tahrik altında insan öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan 2 yıl 1 ay, Kırca'nın bir kişiyi "kasten öldürmek", bir kişiyi de "olası kastla öldürmek" suçundan toplamda 41 yıl 8 ay, "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak bu 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Hacısalihoğlu'nun ise tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.

- Olay

Karşıyaka ilçesinde 20 Kasım 2016'da, bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Halil Kaya, işletme sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal silahla öldürülmüştü.

Olayla ilgili İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklanmıştı, A.E. ise aranıyor.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
AK Parti'li Dağ'dan şehir hastanesi inşaatında incelemeAK Parti'li Dağ'dan şehir hastanesi inşaatında inceleme
Özel eğitim gören çocuklar buz pistindeÖzel eğitim gören çocuklar buz pistinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.