İzmir'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında karar

Talep edilen ceza miktarları dikkate alınarak sanık Hacısalihoğlu'nun tahliyesini isteyen iddia makamı, sanıklar Erdem ve Kırca'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İddia makamı, 1 Ekim'de verdiği mütalaasını yineleyerek, firari A.E'nin dosyasının ayrılmasına, sanık Erdem'in "haksız tahrik altında insan öldürme" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Hacısalihoğlu'nun "zincirleme silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Kırca'nın ise bir kişiyi "kasten öldürmek" ve bir kişiyi de "olası kastla öldürmek" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Sanık Hacısalihoğlu, adalete güvendiğini, böyle bir olayla karşılaştığı için üzüntü duyduğunu belirterek beraatini istedi.

"Allah keşke böyle bir olayı bize yaşatmasaydı. Ölenlerden bazıları da burada yargılananların bazıları da arkadaşımdı. Bizden 3 kişi vuruldu. Bize kumpas kuruldu. Mağduruz. Silahlı çatışma ortasında kaldık, biz de ölebilirdik." ifadesini kullanan sanık Erdem, beraat talebinde bulundu.

Sanık Kırca ise aleyhine olan hiçbir şey ile polis memuru S.S'nin verdiği ifadeyi kabul etmediğini dile getirerek, "Hiçbir şekilde silah kullanmadım. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, firari A.E'nin eylemlerinin olduğu dosyanın ayrıldığına, Erdem'in "haksız tahrik altında insan öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan 2 yıl 1 ay, Kırca'nın bir kişiyi "kasten öldürmek", bir kişiyi de "olası kastla öldürmek" suçundan toplamda 41 yıl 8 ay, "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak bu 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Hacısalihoğlu'nun ise tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.

- Olay

Karşıyaka ilçesinde 20 Kasım 2016'da, bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Halil Kaya, işletme sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal silahla öldürülmüştü.

Olayla ilgili İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklanmıştı, A.E. ise aranıyor.

