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İzmir'de 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 20:28 | Son Güncelleme

İzmir'de 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, ilçede bir depodan piyasaya hazır taklit giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen depoya baskın yaptı.

Burada yapılan aramada, 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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