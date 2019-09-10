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İzmir'de, 4 ton kaçak mazot ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 17:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 4 ton 10 numara madeni yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ele geçirildi.

İzmir'de, 4 ton kaçak mazot ele geçirildi

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 4 ton 10 numara madeni yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Işıkkent semtindeki Egemenlik Mahallesi'nde bulunan TIR ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, garajdaki eklentiler içinde plastik tanklarda 10 numara madeni yağ ile karıştırılmış yaklaşık 4 ton kaçak mazot buldu. Ayrıca bu yakıtın araçlara aktarılması için kullanılan elektrikli pompa mekanizması ele geçirildi. Kaçak mazotla ilgili gözaltına alınan K.Ç., emniyete götürüldü.

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İzmir'de, 4 ton kaçak mazot ele geçirildiİzmir'de, 4 ton kaçak mazot ele geçirildi

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