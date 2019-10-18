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İzmir’de 405 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 23:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 405 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 02.35 ve 22.40 saatleri arasında, Sahil Güvenlik ekiplerince ve Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Çeşme açıklarında, Çeşmen’nin Süngükaya Adası açıklarında ve Çeşme’nin Karada açıklarında 5 ayrı lastik bot ve 1 fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi.

İzmir’de 405 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 405 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 02.35 ve 22.40 saatleri arasında, Sahil Güvenlik ekiplerince ve Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Çeşme açıklarında, Çeşmen’nin Süngükaya Adası açıklarında ve Çeşme’nin Karada açıklarında 5 ayrı lastik bot ve 1 fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi. Durdurulan botlar ve fiber tekne içerisindeki 136 Afganistan, 101 Suriye, 9 Filistin ve 3 İran uyruklu olmak üzere toplam 249 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün saat 04.37’de, Sahil Güvenlik Personeli tarafından Çeşme ilçesi kara üzerinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince, 27 Suriye, 4 Irak, 2 Yemen, 2 Somali, 2 Mısır ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.
Aynı gün 06.00 ve 14.00 saatleri arasında Sahil Güvenlik ekiplerince, Dikili açıklarında ve Dikili’nin Madra Çayı açıklarında, lastik bot içerisinde ve fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Durdurulan lastik ve fiber tekne içerisindeki 51 Suriye, 10 Filistin, 8 Yemen, 2 Sudan, 2 Eritre, 1 Irak, 1 Cezayir ve 1 Kuveyt uyruklu olmak üzere toplam 76 kaçak göçmen yakalandı.
Perşembe günü saat 09.00 sıralarında, Sahil Güvenlik ekiplerince, Seferihisar’ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 405 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir’de 405 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 405 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 405 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 405 kaçak göçmen yakalandı

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