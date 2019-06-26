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İzmir’de 42 dereceye çıkması beklenen sıcaklara karşı uyarı üstüne uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde hava sıcaklığının 42 dereceye çıkması beklenirken, hem kaymakamlık hem de doktorlar mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı.Yaklaşık iki haftadır İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar, yerini aşırı sıcak havaya bıraktı.

İzmir’de 42 dereceye çıkması beklenen sıcaklara karşı uyarı üstüne uyarı

İzmir’in Tire ilçesinde hava sıcaklığının 42 dereceye çıkması beklenirken, hem kaymakamlık hem de doktorlar mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı.
Yaklaşık iki haftadır İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar, yerini aşırı sıcak havaya bıraktı. Bugünden itibaren bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-8 derece üstüne çıkması bekleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre sıcakların 42 derecenin üzerine çıkması beklenirken, uzmanlar ve kaymakamlıktan uyarı üstüne uyarı geldi. Artan sıcaklarla ilgili olarak mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyleyen Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Hayali, dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Tire Devlet Hastanesi uzman doktorlarından Yasin Küçükyalı da, artan hava sıcaklıkları ile ilgili olarak, "Sıcak ve nem artışı normal şartlar altında vücut ısısını bozduğu için kalp ve akciğer hastalıklarını tetikleyebiliyor. Bu nedenle özellikle bebek ve 65 yaş üstü kişilerin özellikle bu havalara dikkat etmesi gerekir. Bu havalarda özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamamız ve bol su tüketmemiz gerekir. Özellikle kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalı, bol sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Herhangi bir sıkıntı oluşması durumunda ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekebilir" dedi.
Artan hava sıcaklıkları ile ilgili uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven da şöyle konuştu:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve İzmir Valiliğinden bugünden itibaren hava sıcaklıkları artacağı uyarısı geldi. Vatandaşlarımız sıcak çarpmasına karşı uzmanların önerilerini dikkate almalı."
Kentte Pazar günü sıcaklığın tekrar mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

İzmir’de 42 dereceye çıkması beklenen sıcaklara karşı uyarı üstüne uyarı

İzmir’de 42 dereceye çıkması beklenen sıcaklara karşı uyarı üstüne uyarı

İzmir’de 42 dereceye çıkması beklenen sıcaklara karşı uyarı üstüne uyarı

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