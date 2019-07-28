HABER

İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili önlerinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Somali, 1 Orta Afrika, 1 Sierra Leone ve 1 Senegal uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu
Yüzme yarışında sahibinin peşinden suya atlayan köpek ilgi odağı olduYüzme yarışında sahibinin peşinden suya atlayan köpek ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen kaçak Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.