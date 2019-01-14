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İzmir'de 42 kaçak, kamyon kasasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 22:45 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Foça ilçesinde, jandarma ekipleri yol denetimi yaptığı sırada kamyon içerisinde 42 kaçak yakaladı.

İzmir'de 42 kaçak, kamyon kasasında yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde, jandarma ekipleri yol denetimi yaptığı sırada kamyon içerisinde 42 kaçak yakaladı. Kaçaklarla birlikte yakalanan ve organizatör oldukları belirlenen İ.U. (43) ve M.A.(23) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde yol denetim yaparken, Yenifoça Fatih Mahallesi Karaçukur mevkiinde 45 YJ 502 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada kasasında 5’i Orta Afrika Cumhuriyeti, 3’ü Gabon, 1’i Komor, 20’si Kongo, 1’i Mali, 3’ü Sierra Leone, 4’ü Suriye ve 5’i Togo uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak yakalandı. İlçe sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışacakları öğrenilen kaçaklar, yapılan sağlık kontrolunün ardından Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edilmek üzere İzmir’e gönderildi.
Öte yandan, göçmenlerle birlikte aynı araçta yakalanan ve organizatör oldukları belirlenen Türk vatandaşı İ.U. ve M.A. ise Foça Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de 42 kaçak, kamyon kasasında yakalandıİzmir'de 42 kaçak, kamyon kasasında yakalandıİzmir'de 42 kaçak, kamyon kasasında yakalandı

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