HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheliye dava

İzmir’de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheliye dava

23.12.2020 13:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheliye dava

İzmir’in Menderes ilçesinde 430 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli hakkında “kasten orman yakmak” suçundan hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.İzmir’in Menderes ilçesi Çile Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos’ta yangın çıktı.

İzmir’in Menderes ilçesinde 430 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli hakkında “kasten orman yakmak” suçundan hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
İzmir’in Menderes ilçesi Çile Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos’ta yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edilerek ancak ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Olayın ardından, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi ve E.Y.’yi (51) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, yaklaşık 2 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çile Mahallesindeki kapalı durumdaki restoranın yakınında 2 Ağustos’ta başlayan ve 430 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınına ilişkin iddianame hazırlandı. Şüpheli ile görgü tanıklarının beyanlarına yer verilen iddianamede, ifadesinde ailesiyle sahilde kampta kaldığını, daha önce konakladığı restorana zaman zaman duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiğini belirten E.Y.’nin, 2 Ağustos’ta ise kesinlikle burayı kullanmadığını ve o gün buranın yakınına varmadan döndüğünü, yangınla ilgisinin bulunmadığını iddiaları yer aldı.
İddianamede, Menderes Belediyesinde görevli bir tanığın, yangının çıkış noktasında beyaz giysili birisini gördüğünü ifade ettiği vurgulandı. Diğer tanıkların da yangından bir süre önce restorana doğru ilerlerken gördükleri hafif ticari aracı, daha sonra buradan hızla dönerken fark ettiklerini, söz konusu aracın şüpheliye ait olduğunu daha sonra öğrendiklerini belirttikleri de iddianamede yer aldı.

“Çöpleri yakarak kasten yangına sebep oldu”
İddianamenin son bölümünde ise şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin yangının çıkış noktasına kadar gitmediğine yönelik savunmasının bilgi sahibi beyanları ve kamera görüntüsü ile çeliştiği, bu anlamda savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı, dolayısıyla olay günü şüphelinin restoranın yanında bulunan çöpleri yakarak kasten orman yangınına sebep olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği değerlendirildiğinden, şüphelinin işlediği suçtan ötürü cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 110/4. Maddesi gereğince şüphelinin, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Hırsızlar sert kayaya çarptı! Anne-kız soygunu böyle engellediHırsızlar sert kayaya çarptı! Anne-kız soygunu böyle engelledi
21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

Gezen ve Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet için Adana'da herkes ona gidiyor

Yılbaşı özel çekilişi bilet için Adana'da herkes ona gidiyor

Şarık Tara'nın babalık davası nedeniyle mezarı açıldı

Mahkeme karar verdi! Ünlü iş insanının mezarı açıldı

Hollanda'ya uçuş kısıtlaması kaldırıldı

Hollanda'ya uçuş kısıtlaması kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.