İzmir’de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen sanık hakim karşısında

İzmir’in Menderes ilçesinde 430 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olduğu ileri sürülen ve hakkında “kasten orman yakma” suçundan dava açılan E.Y. hakim karşısına çıktı.

İzmir’in Menderes ilçesi Çile Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda 2 Ağustos’ta çıkan yangın 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelin müdahalesi sonucu ancak ertesi gün sabaha karşı kontrol altına alınmıştı. Yaklaşık 430 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın nedeniyle yapılan soruşturma kapsamında Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y.’yi gözaltına almıştı.

Tutuklandıktan yaklaşık 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan E.Y., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık E.Y. ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık E.Y, ormanı kendisinin yakmadığını savunarak, “Belirtilen kafenin bulunduğu mevkiye çevreden çok gelen giden olur. Genelde köylülerdir. Bazen mangal yakarlar. Tutanakta bahsedilen ateşi kimin yaktığını bilmiyorum. Yangın çıktığı sırada olay yerinde yoktum. Yangın başlayınca olay yerinden uzaklaştığıma dair yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Ben olay yerinden ayrıldıktan 30-45 dakika sonra dava konusu yangın çıkmıştır” dedi.

Sanık avukatı, söz konusu kafenin sahibinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

