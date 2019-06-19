İzmir’de 44 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Foça açıklarında kaçak yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak yollardan yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor. 18 Haziran 2019’da saat 00.55’te, İzmir’in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneybatısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu bot içerisindeki 11 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 5’i çocuk toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine aynı gün saat 01.15 sıralarında İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, hareketli lastik bot tespit etti. Durdurulan botun içerisindeki 21 Kongo, 5 Suriye, 2 Eritre, 2 Orta Afrika ve 2 Togo uyruklu olmak üzere 10’u çocuk toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 44 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



