İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 45 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik uçağı tarafından Doğanbey Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan botta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 18 Orta Afrika, 5 Filistin,

5 Kamerun, 5 Uganda, 4 Togo, 3 Somali, 2 Suriye, 2 Kongo ve 1 Mali uyruklu toplam 45 kişi yakalandı.

Limana çıkarılan 34 erkek, 10 kadın ve 1 çocuktan oluşan düzensiz göçmenler, işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

