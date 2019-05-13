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İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Doğanbey Atatürk Mahallesi Banksis mevkinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 30 göçmeni yakaladı.

Göçmenleri taşıyan aracı inceleyen ekipler, M.S. ve R.S'ye ait kimlik ve kredi kartı buldu.

Göçmenlerin de teşhis ettiği şüpheliler ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Jandarma ekibi, yasa dışı göçü organize ettiği belirtilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yasa dışı göçmen kaçakçılığına yönelik Foça ilçesindeki operasyonda ise 15 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakaladı.

Düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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