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İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:55 | Son Güncelleme

İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili'de lastik botla denize açılan gruba müdahale etti.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Yunanistan'a geçmeye çalışan 21'i Suriye, 20'si Afganistan ve 4'ü de Filistin uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

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